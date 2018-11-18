"Курс на Стокгольм!" Сборная России отправилась в Швецию

Сборная России отправилась в Стокгольм, где 20 ноября состоится матч группового этапа Лиги наций против Швеции.

- Отправляемся в аэропорт. Курс на Стокгольм! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Отправляемся в аэропорт. Курс на Стокгольм! pic.twitter.com/S4wBz3NPuH – Сборная России (@TeamRussia) 18 ноября 2018 г.

Сборная России занимает первое место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 4 баллами располагается на второй строчке.

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