17:55 | Футбол — Сборная России

"Курс на Стокгольм!" Сборная России отправилась в Швецию

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Сборная России отправилась в Стокгольм, где 20 ноября состоится матч группового этапа Лиги наций против Швеции.

Отправляемся в аэропорт. Курс на Стокгольм! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Сборная России занимает первое место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 4 баллами располагается на второй строчке.

Швеция - Россия

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