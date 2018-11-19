21:30 | Футбол — Сборная России

Кудряшов покинул расположение сборной России

Обсудить
0

Защитник сборной России Федор Кудряшов, который сегодня занимался по индивидуальной программе, покинул расположение национальной команды. Сообщается, что его участие в завтрашней игре невозможно.

31-летний футболист не принимал участие в тренировке перед матчем Лиги наций против Швеции.

- Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул расположение команды в Швеции ввиду того, что его участие в завтрашней игре невозможно. Желаем Федору здоровья!, – написал официальный аккаунт сборной России в Твиттере.

Швеция – Россия: Лига наций, онлайн-трансляция, 20 ноября, начало – в 22:45 (мск).

Швеция - Россия

Все о сборной России - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...