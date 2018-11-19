Кудряшов покинул расположение сборной России

Защитник сборной России Федор Кудряшов, который сегодня занимался по индивидуальной программе, покинул расположение национальной команды. Сообщается, что его участие в завтрашней игре невозможно.

31-летний футболист не принимал участие в тренировке перед матчем Лиги наций против Швеции.

- Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул расположение команды в Швеции ввиду того, что его участие в завтрашней игре невозможно. Желаем Федору здоровья!, – написал официальный аккаунт сборной России в Твиттере.

Швеция – Россия: Лига наций, онлайн-трансляция, 20 ноября, начало – в 22:45 (мск).

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул расположение @TeamRussia в Швеции ввиду того, что его участие в завтрашней игре невозможно. Желаем Фёдору здоровья! pic.twitter.com/q8BiP71KlD – Сборная России (@TeamRussia) 19 ноября 2018 г.

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