Кудряшов не принял участие в тренировке сборной России

Защитник сборной России Федор Кудряшов занимается по индивидуальной программе, сообщает Твиттер национальной команды. 31-летний футболист не принимал участие в тренировке перед матчем Лиги наций против Швеции.
– В занятии не принимает участие защитник Федор Кудряшов: он занимается в отеле по индивидуальной программе, – написал официальный аккаунт сборной России в Твиттере.
Швеция – Россия: Лига наций, онлайн-трансляция, 20 ноября, начало – в 22:45 (мск).
В занятии не принимает участие Федор Кудряшов: он занимается в отеле по индивидуальной программе.– Сборная России (@TeamRussia) 19 ноября 2018 г.
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