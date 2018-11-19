Кудряшов не принял участие в тренировке сборной России

Защитник сборной России Федор Кудряшов занимается по индивидуальной программе, сообщает Твиттер национальной команды. 31-летний футболист не принимал участие в тренировке перед матчем Лиги наций против Швеции.

– В занятии не принимает участие защитник Федор Кудряшов: он занимается в отеле по индивидуальной программе, – написал официальный аккаунт сборной России в Твиттере.

Швеция – Россия: Лига наций, онлайн-трансляция, 20 ноября, начало – в 22:45 (мск).