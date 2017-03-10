Кубанский казачий хор исполнит гимны на матче Россия - Бельгия

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед совместным контрольным матчем, который пройдет 28 марта в Сочи. Также, по его словам, перфоманс от болельщиков в ходе игры будут устраивать фанаты "Кубани", а по окончания матча запланирована концертная программа.

– Реконструкция стадиона "Фишт" – знаковое событие для всего Краснодарского края. Матч Россия – Бельгия, который пройдет 28 марта, это, по сути, открытие нового спортивного объекта, – цитирует Кондратьева admkrai.krasnodar.ru. – И это событие будет очень ярким, красочным, запоминающимся. Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед футбольным матчем, это будет очень интересно.

Это будет грандиозный концерт, чтобы все болельщики могли продолжить праздновать, я надеюсь, победу нашей сборной и наслаждаться отдыхом в городе Сочи.