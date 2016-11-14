Кристоф Даум: "Сборная России - сплав молодости и опыта"

Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум в преддверии контрольного матча против сборной России подчеркнул, что эта встреча – больше, чем просто товарищеская игра, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Поединок состоится завтра в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Поражение от Польши повлияло на состояние команды?

– Нет, никак не повлияло. Конечно, это болезненное поражение. Но мы критикуем себя сами, и я говорю это не потому, что нахожусь на пресс-конференции. Это правда: ребята стремятся попасть на чемпионат мира. Они делают все возможное для этого.

– Что для вас значит матч против сборной России?

– Очень много. Это больше, чем просто товарищеская игра, ведь мне будет противостоять мой старый друг Станислав Черчесов.

– Что вы знаете о сборной России?

– Каждый игрок сборной России силен, ведь все футболисты приглашены в национальную команду. То же самое я могу сказать и о Румынии (улыбается). О России могу сказать, что эта команда – сплав молодости и опыта.