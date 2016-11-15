Кристоф Даум: "Буду следить за Грозавом в "Тереке"

Главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум после товарищеского матча против России (0:1) отметил, что в сегодняшней встрече он получил информацию о новых для команды игроках. Также наставник отметил полузащитника "Терека" Георге Грозава и пообещал следить за ним в чемпионате России.

- Мы получили информацию о нескольких новых футболистах, - приводит Dolce Sport слова Даума. - Были эпизоды, когда команда выглядела хорошо. Но мы должны улучшить свою игру в атаке. Отмечу Ротариу, который очень хорошо играл на фланге. Это была игра, в которой мы могли проверить новичков. Грозав? Это первый раз, когда мы смотрим его. Сегодня у него было несколько интересных эпизодов. Буду наблюдать за ним в "Тереке", чтобы посмотреть, как он себя проявит.

Сейчас для команды очень тяжелые времена. Я должен создавать все заново, и это занимает много времени. Критика - это нормально. Но вы должны понимать ситуацию, которая сложилась сейчас.