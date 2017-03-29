09:18 | ФУТБОЛ — Сборная России

Кристиан Бентеке: "Россия сможет окрепнуть к домашнему чемпионату мира"

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Нападающий сборной Бельгии Кристиан Бентеке после ничьей с командой России (3:3) в товарищеском матче отметил, что соперник сможет окрепнуть к домашнему чемпионату мира.

- Российская сборная добилась прогресса. Сегодня перед нами предстала крепкая команда с индивидуально сильными игроками, - цитирует ТАСС Бентеке. - Думаю, ваша сборная еще сможет окрепнуть к домашнему чемпионату мира, а с учетом таких замечательных болельщиков может пройти на турнире достаточно далеко.

Результат справедлив, но вышел он таким из-за нас. В последние двадцать минут встречи мы стали играть слишком сложно и сами дали сопернику возможность отыграться.

 

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http://tass.ru/sport/4134029

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