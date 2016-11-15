Корнел Дину: "Сборная России выглядела очень жалко"

Экс-игрок сборной Румынии Корнел Дину после товарищеского матча против России (0:1) отметил, что команды сегодня показали то, как не нужно играть в футбол.
- В этом матче мы увидели, как не нужно играть в футбол, - приводит Digi Sport слова Дину. Жалкая команда России имела несколько моментов, но не реализовала их. Даум попробовал сегодня других игроков, что сказалось на игре Румынии. Еще он не смог вовремя сделать замены. Матч не имел для команды никакой ценности. Это ужасно, что я увидел сегодня. Россия выглядела очень жалко. У них нет игроков международного уровня.
kingarthur
Mulţumesc Cornel, самый верный комментарий, гладиаторов фроммайхарта должны были, как обычно, опустить по самое не балуйся, если бы не судья продажная. Сейчас наверное получит квартиру в Саранске.
23:07
Dexty_07
Это он еще сильно перехвалил нашу сбродную! Не игра, а ДНИЩЕ!
23:05
ivkoneff2008
Кто ему позволил так говорить?Смерд.Что значит жалко?Жалко,что я смотрел это
22:51
PapashaVo
alex`a А назови-ка, тогда состав сборной России.
22:45
alex`a
так это была не сборная России, а сбродная Черчесова.
22:12