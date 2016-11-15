Корнел Дину: "Сборная России выглядела очень жалко"

Экс-игрок сборной Румынии Корнел Дину после товарищеского матча против России (0:1) отметил, что команды сегодня показали то, как не нужно играть в футбол.

- В этом матче мы увидели, как не нужно играть в футбол, - приводит Digi Sport слова Дину. Жалкая команда России имела несколько моментов, но не реализовала их. Даум попробовал сегодня других игроков, что сказалось на игре Румынии. Еще он не смог вовремя сделать замены. Матч не имел для команды никакой ценности. Это ужасно, что я увидел сегодня. Россия выглядела очень жалко. У них нет игроков международного уровня.