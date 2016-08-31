11:29 | ФУТБОЛ — Сборная России

Контрольный матч Турция - Россия посетят 30 тысяч фанатов

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Представитель Федерации футбола Турции Илкер Угур подчеркнул, что во время контрольного матча с Россией на стадионе в Анталье ожидается тридцать тысяч фанатов. Встреча между турками и россиянами состоится сегодня, начало встречи - в 21.30 по московскому времени.

-Мы ожидали около 25 тысяч фанатов на матче сборных Турции и России в Анталье, но сегодня стало известно, что их число вырастет до 30 тысяч, - приводит "Р-Спорт" слова Угура.

Ранее сообщалось, что российскую команду "поддержат примерно тысяча фанатов. Отметим, что вместимость "Анталья Арены" составляет 32,5 тысячи мест.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160831/1056537749.html

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