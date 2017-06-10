Константин Сарсания: "Шатов должен быть в сборной, Кокорину нужно лучше играть"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания отметил, что полузащитник Олег Шатов должен был попасть в состав сборной России на Кубок конфедераций. По его словам, этому помешало то, что хавбек мало играл за клуб.

– Я считаю, что в сборной должен быть и Шатов, - приводит "Спорт день за днем" слова Сарсании. - С другой стороны, имеем то, что имеем. Нам приходится говорить о том, что бы было, если бы... Шатов был бы в сборной, если бы в клубе больше играл. Кокорин был бы в сборной, если бы в клубе лучше играл. Нам надо работать над этим.