Константин Рауш: "Я бы очень хотел увидеть Россию, но пока не представляю, когда"

Полузащитник "Кельна" Константин Рауш рассказал о том, что с немецким языком у него лучше, чем с русским, сообщает "Спорт день за днем". Также Рауш, заявивший о желании выступать за российскую национальную команду, рассказал историю своего переезда из России в Германию.

– Что нужно сделать, чтобы, родившись в России, стать немцем?

– Если совсем просто, то бабушка, мама моей мамы, решительно собралась переезжать в Германию, и убеждала ее, что вся семья должна жить вместе. В итоге та приняла это, и теперь я живу здесь.

– Вы уехали из России в пять лет. Что-то помните о ней?

– Ох, с трудом. Мы жили в Кожевниково, в Томской области. Потом переехали. С 13 лет я в основном играю в футбол, мои отпуска не совпадают с отпусками семьи. Плюс жесткий график тренировок с ранних лет. Просто не было времени съездить... Я бы очень хотел увидеть Россию, но пока не представляю, когда.

– При этом у вас приличный русский язык. Как поддерживаете?

– С помощью родителей. Они по-немецки говорят хуже, чем по-русски, вот и общаемся. Иногда, конечно, мне бывает тяжело отвечать на русском. Читать, увы, не могу. Я пошел в Германии в школу с семи лет. Обычно здесь дети с шести ходят, но пока я подтягивал язык, ушел лишний год.

– Встречаете русских в Германии, общаетесь с ними?

– Да, их здесь полно! И в Дармштадте тоже много жило. У меня много друзей и знакомых как среди немцев, так и среди русских.

– С вами в "Кельне" играет Артем Руднев из Латвии.

– Отлично общаемся! Поначалу мы вместе с Руди жили в отеле, потому что еще не успели найти жилье в Кельне. У меня лучше немецкий, чем русский, у него наоборот. Так что обоим было выгодно такое соседство.

– О России у вас какое представление? Вы смотрите новости, наверное...

– В последнее время о России стало слишком много новостей, связанных с политикой. Это немного беспокоит. Но у меня нет дома русского телевидения, в основном все узнаю от родителей. Не могу сказать, что во все погружен – больше стараюсь думать о своих делах. Ведь далеко не все, что говорится по телевизору – правда. Поэтому стараюсь не забивать себе голову новостями.