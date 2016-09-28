12:16 | ФУТБОЛ — Сборная России

Константин Рауш: "Я бы очень хотел увидеть Россию, но пока не представляю, когда"

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Полузащитник "Кельна" Константин Рауш рассказал о том, что с немецким языком у него лучше, чем с русским, сообщает "Спорт день за днем". Также Рауш, заявивший о желании выступать за российскую национальную команду, рассказал историю своего переезда из России в Германию.

– Что нужно сделать, чтобы, родившись в России, стать немцем?

– Если совсем просто, то бабушка, мама моей мамы, решительно собралась переезжать в Германию, и убеждала ее, что вся семья должна жить вместе. В итоге та приняла это, и теперь я живу здесь.

– Вы уехали из России в пять лет. Что-то помните о ней?

– Ох, с трудом. Мы жили в Кожевниково, в Томской области. Потом переехали. С 13 лет я в основном играю в футбол, мои отпуска не совпадают с отпусками семьи. Плюс жесткий график тренировок с ранних лет. Просто не было времени съездить... Я бы очень хотел увидеть Россию, но пока не представляю, когда.

– При этом у вас приличный русский язык. Как поддерживаете?

– С помощью родителей. Они по-немецки говорят хуже, чем по-русски, вот и общаемся. Иногда, конечно, мне бывает тяжело отвечать на русском. Читать, увы, не могу. Я пошел в Германии в школу с семи лет. Обычно здесь дети с шести ходят, но пока я подтягивал язык, ушел лишний год.

– Встречаете русских в Германии, общаетесь с ними?

– Да, их здесь полно! И в Дармштадте тоже много жило. У меня много друзей и знакомых как среди немцев, так и среди русских.

– С вами в "Кельне" играет Артем Руднев из Латвии.

– Отлично общаемся! Поначалу мы вместе с Руди жили в отеле, потому что еще не успели найти жилье в Кельне. У меня лучше немецкий, чем русский, у него наоборот. Так что обоим было выгодно такое соседство.

– О России у вас какое представление? Вы смотрите новости, наверное...

– В последнее время о России стало слишком много новостей, связанных с политикой. Это немного беспокоит. Но у меня нет дома русского телевидения, в основном все узнаю от родителей. Не могу сказать, что во все погружен – больше стараюсь думать о своих делах. Ведь далеко не все, что говорится по телевизору – правда. Поэтому стараюсь не забивать себе голову новостями.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/articles/poluzashhitnik-kelna-konstantin-raush-veril-chto-bolee-200-matchej-v-bundeslige-otkroyut-dorogu-v-sbornuyu-rossii

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Россия не любит, когда немцы на неё смотрят, так уж повелось исстари.

12:36

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