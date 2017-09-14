Константин Рауш: "У сборной России есть потенциал, чуть-чуть не хватает до побед"

Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш рассказал, что следил за Кубком конфедераций-2017. Турнир выиграла сборная второй родины футболиста - Германия. Россияне не смогли выйти из группы. Рауш 3 сентября принял участие в неофициальном матче сборной России против "Динамо" (3:0) и отметился голевым пасом. Ранее он выступал за юношеские и молодежные команды Германии.

- В Германии я всех очень хорошо знаю, постоянно играю против них, - цитирует еженедельник "Футбол" Рауша. - У Германии много хороших футболистов, но они выигрывают не только поэтому. Они – команда. Я не знаю, как это объяснить по-русски. Командный дух? Сыгранность? Да, но все вместе. Они все вместе работают на победу. Игры сборной России на Кубке конфедераций я тоже все видел. Думаю, у нас есть потенциал, потому что есть хорошие игроки. Лишь чуть-чуть не хватает до побед.

– Вы следили за своим левым флангом у сборной России? Оценивали тех исполнителей, что на нем играют?

– Всегда, когда смотришь какой-то матч, прежде всего обращаешь внимание на тех, кто играет на твоей позиции. Это нормально. Но я был очень рад, когда тренер мне позвонил. Я был счастлив получить шанс показать себя тренерам и сыграть за сборную России.