Константин Рауш: "Со всеми маленько познакомился"

Защитник "Кельна" Константин Рауш рад вызову в состав национальной команды на учебно-тренировочный сбор. По словам футболиста, впервые приглашенного в сборную, занятие прошло хорошо.

– Все прошло хорошо. Очень рад, что приехал. Со всеми маленько познакомился, – сказал Рауш по-русски с легким акцентом. – Не подумайте, что я волнуюсь. Просто на русском общаться не так легко.

– Как вам первая тренировка?

– Вчера многие играли за клубы, устали, поэтому о впечатлениях говорить сложно. Но футболисты все хорошие, занятие прошло нормально. Вообще я очень обрадовался, когда Станислав Черчесов позвонил мне и пригласил.

– В Германии про российский футбол вообще говорят?

– Сам я всегда следил. Но в целом чемпионат России там мало кому интересен. Испания и Англия – вот эти лиги на слуху. (Павел ГУРЕВИЧ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, тренировочный сбор национальной команды стартовал 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".

