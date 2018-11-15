Защитник сборной России Константин Рауш считает, что товарищеский матч с Германией не менее важен, чем матч Лиги наций против Швеции.
- С Германией игра не менее важная, чем со Швецией, - приводит пресс-служба сборной России слова Рауша. - Это же все-таки сборная. Мы не должны выбирать, а отдаваться в каждом матче полностью. Поэтому будем биться в двух матча.
Товарищеский матч Германия – Россия состоится 15 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.
Константин Рауш: "С Германией игра не менее важная, чем со Швецией. Это же всё-таки сборная. Мы не должны выбирать, а отдаваться в каждом матче полностью. Поэтому будем биться в двух матчах" 👊🏻🇷🇺 ⠀ Нам нужна ваша поддержка! ⠀ #СборнаяРоссии #ГерманияРоссия #ВместеМыКоманда
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