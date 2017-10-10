Константин Рауш: "Россия провела всю игру в атаке, а у Ирана шансов не было"

Полузащитник сборной России Константин Рауш после товарищеского матча с Ираном (1:1) рассказал о том, что он рад вызову в национальную команду. По его словам, россияне здорово выглядели на протяжении всей игры.
- Думаю, что мы здорово играли на протяжении всей встречи, надо было использовать свои шансы, - сказал Рауш в послематчевом флеш-интервью. - Мы были лучше Ирана. Рад, что тренер вызвал меня в сборную. Я только знакомлюсь с командой, провел второй матч. Повторюсь, что я очень рад находиться здесь. У Ирана не было шансов на то, чтобы забить, мы же провели всю игру в атаке.
shpasic
вот и Кёльн в Бундеслиге всё время проводит в атаке!))
21:33
футбол>2018
Посмотри на табло...............
21:27
dintos
Костя был одним из лучших,а вот Фернандес не впечатлил,может быть уверенности не хватало,зажат был,много ошибался.Вообще,брака было много,хотя иранцы нашим и вздохнуть не давали.
21:22