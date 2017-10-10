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21:10 | Футбол — Сборная России

Константин Рауш: "Россия провела всю игру в атаке, а у Ирана шансов не было"

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Полузащитник сборной России Константин Рауш после товарищеского матча с Ираном (1:1) рассказал о том, что он рад вызову в национальную команду. По его словам, россияне здорово выглядели на протяжении всей игры.

- Думаю, что мы здорово играли на протяжении всей встречи, надо было использовать свои шансы, - сказал Рауш в послематчевом флеш-интервью. - Мы были лучше Ирана. Рад, что тренер вызвал меня в сборную. Я только знакомлюсь с командой, провел второй матч. Повторюсь, что я очень рад находиться здесь. У Ирана не было шансов на то, чтобы забить, мы же провели всю игру в атаке.

Россия - Иран

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

вот и Кёльн в Бундеслиге всё время проводит в атаке!))

21:33

футбол>2018

Посмотри на табло...............

21:27

dintos

Костя был одним из лучших,а вот Фернандес не впечатлил,может быть уверенности не хватало,зажат был,много ошибался.Вообще,брака было много,хотя иранцы нашим и вздохнуть не давали.

21:22