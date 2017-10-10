Константин Рауш: "Россия провела всю игру в атаке, а у Ирана шансов не было"

Полузащитник сборной России Константин Рауш после товарищеского матча с Ираном (1:1) рассказал о том, что он рад вызову в национальную команду. По его словам, россияне здорово выглядели на протяжении всей игры.

- Думаю, что мы здорово играли на протяжении всей встречи, надо было использовать свои шансы, - сказал Рауш в послематчевом флеш-интервью. - Мы были лучше Ирана. Рад, что тренер вызвал меня в сборную. Я только знакомлюсь с командой, провел второй матч. Повторюсь, что я очень рад находиться здесь. У Ирана не было шансов на то, чтобы забить, мы же провели всю игру в атаке.