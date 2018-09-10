Константин Рауш: "При счете 3:0 немного сбавили"

Защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал разгром команды Чехии в товарищеском матче (5:1).

– Похоже, вы сегодня на кураже были?

– Я просто готовился на 100 процентов, знал заранее что буду играть. Не люблю себя хвалить, пусть этим другие занимаются. Я просто рад что победили и все здорово сыграли.

– При 3:0 не закрались мысли, что теперь надо поберечь себя для клубов?

– Нет, просто при 3:0 действительно немного сбавили. Чуть расслабились в конце первого тайма, но это от счета, а не от мыслей про клубы. Во втором тайме вышли снова с прежней собранностью.