Константин Рауш: "Ничья с Испанией - как победа"

Защитник сборной России Константин Рауш после товарищеского матча против Испании (3:3) отметил, что команда играла хорошо даже при счете 0:2. По его словам, игроки старались и бились за все мячи.

- Играем как команда, довольны собой. Несмотря на счет 0:2, хорошо играли, - приводит пресс-служба РФС слова Рауша. - Ничья – как победа. Три забитых, конечно, выделить надо больше, чем три пропущенных. Мне показалось, что Кузяев не играл рукой.

Сборная Испании играла не в полную силу? Я не знаю. Главное – как мы играем. Мы старались, бились за все мячи, так что для нас хорошая игра.