Константин Рауш: "Наверное, я бы мог помочь сборной России на Euro-2016"

Полузащитник "Кельна" Константин Рауш, имеющий немецкое и российское гражданство, высказал мнение, что у сборной России на Euro-2016 были проблемы с командными взаимодействиями, сообщает "Спорт день за днем". Также Рауш, заявивший о желании выступать за российскую национальную команду, рассказал о взаимоотношениях с Романом Нойштедтером.

– Смотрели матчи сборной России хоть раз за последний год?

– Да. Чемпионат Европы тоже смотрел.

– И как ощущения?

– В составе очень много сильных игроков, но чего-то не хватает для сильной командной игры. Для того, чтобы стать на поле единым целым, отрабатывать друг за друга нужно очень много работать. Я привык в Германии к тому, что здесь все много бегают. Это необходимо, чтобы добиваться прогресса в командной игре. Если бы с этим не было проблем у сборной России на чемпионате Европы, результат был бы лучше.

– Вот смотрели вы на левый фланг во время Euro-2016... Видели себя в этой команде? Что можете дать сборной России что-то большее? С вашей работоспособностью, да еще и левой ногой?

– Наверное, мог бы помочь, но издалека трудно судить. Мне обидно за Романа Нойштедтера, что он провел не лучший турнир, но для любого футболиста проблема показать себя, когда вся команда несыгранная. Думаю, мне тоже было бы трудно себя показать на чемпионате Европы. Но помочь, конечно, хотел бы...

– С Романом хорошо знакомы?

– Не могу сказать, что очень близко, но при встречах всегда нормально общаемся.

– Тогда он должен был консультироваться с вами, когда получал паспорт. Вы говорите, что сделали это быстро, у Романа были затруднения...

– Нет, не консультировался. Хотя знаю, что ему больше нельзя было иметь немецкий паспорт.