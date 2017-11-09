Константин Рауш: "Комбаров прав, говоря, что его "вымораживает, когда критикуют дилетанты"

Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш в интервью "СЭ" отметил, что не задумывается о конкуренции с защитником Дмитрием Комбаровым в составе национальной команды. Также игрок поддержал партнера, который недавно заявил, что его "вымораживает, когда критикуют дилетанты".

– В сборной вы с Комбаровым конкуренты. Кто сильнее?

– Самое важное для меня – быть лучшим на любой тренировке, в любой игре. И слушать, что говорят тренеры. К ним – все вопросы о том, кто на какой позиции лучше.

– Комбаров в интервью "СЭ" признался, что его "вымораживает, когда критикуют дилетанты". Сталкиваетесь с таким в Германии?

– Часто. Дима прав. В Германии о футболе каждый может говорить, что ему ни вздумается. Например, о капитане "Кельна" Юя Осако писали: он так плох, что его даже дома, в Японии, не ставили в состав. Или та же игра с "Вердером". Я думал, хорошо сыграл – и мяч вытащил в концовке, а потом читаю, что из 22 игроков на поле я – худший. Это в газетах читают фанаты – и начинается! (Александр МУЙЖНЕК)

Полная версия интервью Константина Рауша