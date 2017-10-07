Константин Рауш: "Должен был повторять функции Жиркова"

Защитник сборной России Константин Рауш отметил, что его задачей в контрольном матче с Кореей было повторение функций Юрия Жиркова, вместо которого он вышел на замену на 64-й минуте. Для игрока "Кельна" эта встреча стала первой официальной в составе национальной команды.

- Рад полноценному дебюту за сборную России, - сказал Рауш. - Вдвойне приятно, что выиграли. Тренер, выпуская на замену, пожелал удачи. И объяснил, как вести себя при стандартах. По сути, должен был повторять функции Юрия (Жиркова - Прим. "СЭ"). У Кореи хорошая команда, быстро играет вперед. Два автогола команду подкосили, но в целом не стоит недооценивать ее уровень. В концовке корейцы это доказали. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча Россия - Корея