Константин Рауш: "Черчесов пожелал мне удачи"

Защитник сборной России Константин Рауш в интервью "Известиям" отметил, что партнеры и тренеры поздравили его с официальным дебютом за национальную команду. По словам 27-летнего игрока, Станислав Черчесов пожелал ему удачи.

- Матч с Южной Кореей можно назвать вашим официальным дебютом в составе сборной?

- Да, это мой полноценный дебют. Все-таки матч с "Динамо" не такой статусный - даже в календаре ФИФА он не отображен. Поэтому только сейчас я в полной мере ощущаю себя футболистом сборной России. После игры с Кореей и партнеры по команде, и тренеры уже второй раз за месяц поздравили меня с выходом на поле.

- А о вашей игре тренеры что-то конкретное сказали?

- В раздевалке персональных разборов не было - все отложилось до тренировок и теоретических занятий перед матчем с Ираном. А после Южной Кореи Черчесов просто поздравил всех нас с победой, объявил график подготовки к следующему матчу и больше ничего не говорил.

- Об иранской команде имеете какое-то представление?

- Помню только отдельных футболистов. Того же Азмуна, отлично игравшего в Лиге чемпионов за "Ростов", и их тренера Карлуша Кейруша. Они неплохо смотрелись на прошлом чемпионате мира в Бразилии. Это одна из лучших команд Азии. В общем, как и сборная Южной Кореи, иранцы будут для нас непростым соперником. Это хорошо, когда готовишься к домашнему чемпионату мира.

- Южная Корея вас чем-то удивила?

- Мы ожидали, что это будет дисциплинированный и самоотверженный соперник - с быстрыми игроками, хорошей физической подготовкой. Это они и показали. Удивили разве что два автогола. Я видел такое в своей карьере, но не помню, чтобы их забивал один и тот же игрок. Понятно, что был элемент случайности. Два гола в свои ворота корейцев подкосили, но в конце матча они продемонстрировали характер и забили нам два мяча.

- Их главная звезда Сон Хын Мин из лондонского "Тоттенхэма" играл против вас в вашу бытность футболистом "Байера"?

- Я его помню еще по временам, когда он выступал за "Гамбург". Очень быстрый и техничный футболист. Очень сложный соперник для любого защитника. Не удивлен, что он дорос до уровня "Тоттенхэма".

- Выходя на замену, вы получили задание от Станислава Черчесова?

- Он пожелал мне удачи и коротко объяснил, как действовать при стандартах. Спросил, внимательно ли я наблюдал за действиями Юрия Жиркова, вместо которого выходил на поле. И сказал, чтобы я играл, как он.