Константин Рауш: "Был бы очень рад играть за сборную России. Поэтому и паспорт быстро сделал"

Полузащитник "Кельна" Константин Рауш, имеющий немецкое и российское гражданство, в очередной раз подтвердил желание выступать за сборную России, сообщает "Спорт день за днем". Тем не менее, родившийся 26 лет назад в Томской области футболист рассказал, что из РФС с ним никто не связывался.

– Поступали ли вам когда-либо предложения из российских клубов?

– Были. И раньше, и в этом межсезонье. Мы тоже над ними серьезно задумывались. Но как раз после разговоров со Шмадтке и Штегером решил, что останусь в Германии.

– Была информация, что бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий следил за вами и рассчитывал на вас. Это так, он действительно ездил смотреть вас в "Дармштадте", когда готовил состав на Euro-2016?

– Если честно, не знаю ничего об этом. И с ним я никогда не разговаривал.

– А сейчас выходит кто-то на контакт из сборной России?

– Нет, никто.

– Когда же были последние разговоры на эту тему с представителями РФС?

– Вообще-то, мне журналисты звонили, спрашивали на эту тему, готов ли я поиграть за сборную России. Никто другой об этом мне не говорил.

– Так поиграть готовы?

– Всегда отвечал одинаково: да, мне интересно играть за Россию. Я поэтому и паспорт сделал очень быстро. Всегда был уверен, что если сыграть более двухсот матчей в бундеслиге, можно попасть в сборную. Я никогда не забывал, где родился, Россия для меня – особенная. И сыграть за нее был бы очень рад.