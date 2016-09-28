Константин Рауш: "Был бы очень рад играть за сборную России. Поэтому и паспорт быстро сделал"

Полузащитник "Кельна" Константин Рауш, имеющий немецкое и российское гражданство, в очередной раз подтвердил желание выступать за сборную России, сообщает "Спорт день за днем". Тем не менее, родившийся 26 лет назад в Томской области футболист рассказал, что из РФС с ним никто не связывался.
– Поступали ли вам когда-либо предложения из российских клубов?
– Были. И раньше, и в этом межсезонье. Мы тоже над ними серьезно задумывались. Но как раз после разговоров со Шмадтке и Штегером решил, что останусь в Германии.
– Была информация, что бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий следил за вами и рассчитывал на вас. Это так, он действительно ездил смотреть вас в "Дармштадте", когда готовил состав на Euro-2016?
– Если честно, не знаю ничего об этом. И с ним я никогда не разговаривал.
– А сейчас выходит кто-то на контакт из сборной России?
– Нет, никто.
– Когда же были последние разговоры на эту тему с представителями РФС?
– Вообще-то, мне журналисты звонили, спрашивали на эту тему, готов ли я поиграть за сборную России. Никто другой об этом мне не говорил.
– Так поиграть готовы?
– Всегда отвечал одинаково: да, мне интересно играть за Россию. Я поэтому и паспорт сделал очень быстро. Всегда был уверен, что если сыграть более двухсот матчей в бундеслиге, можно попасть в сборную. Я никогда не забывал, где родился, Россия для меня – особенная. И сыграть за нее был бы очень рад.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/poluzashhitnik-kelna-konstantin-raush-veril-chto-bolee-200-matchej-v-bundeslige-otkroyut-dorogu-v-sbornuyu-rossii
echo2011
Ну да,в ведущих странах мира играют футболисты топ-клубов,а за Россию готовы играть футболисты клубов-аутсайдеров.И как тогда побеждать?
12:53