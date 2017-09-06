Кононов поздравил Швеца и Митришева с дебютом в сборной России

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов отметил, что полузащитник Антон Швец и нападающий Магомед Митришев вернулись в хорошем настроении из сборной России. Оба футболиста грозненской команды дебютировали в составе сборной в товарищеской игре против "Динамо" (3:0).

– Мы проводили двухразовые тренировки, было два напряженных дня, где мы работали над скоростью, силой и выносливостью, а также отрабатывали командные взаимодействия, – сказал для клубной пресс-службы Кононов. – Хочу поздравить с дебютом в сборной Антона Швеца и Магомеда Митришева. Они приехали с отличным настроением, команда выиграла, а они приняли участие в этом матче. Главное, чтобы у футболистов было хорошее настроение, и в этом плане все у нас в порядке.

Некоторое наши игроки по-прежнему находятся в своих сборных, они прибудут позже: Мохаммади, Роши и Бериша. Надеюсь, что они вернутся здоровыми. Для меня, как для тренера, крайне важно, в каком состоянии они вернутся.