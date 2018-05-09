Коммерческий директор РФС: "Билеты на матч Россия – Турция поступят в продажу в начале следующей недели"

Коммерческий директор РФС Владимир Карпович сообщил "СЭ" информацию о порядке распространения билетов на товарищеский матч Россия – Турция, который состоится 5 июня в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".
– Скорее всего, билеты поступят в продажу в понедельник-вторник на следующей неделе, – сказал Карпович. – Постараемся продать их по максимуму и полностью заполнить трибуны. Для этого есть предпосылки – все-таки эта последняя игра для нашей сборной перед ЧМ-2018.
– Поступал ли запрос от турецких коллег на квоту для болельщиков гостей?
– Пока нет. (Иван ТОРОПЦЕВ)
kaop40
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20:15