Коммерческий директор РФС: "Билеты на матч Россия – Турция поступят в продажу в начале следующей недели"

Коммерческий директор РФС Владимир Карпович сообщил "СЭ" информацию о порядке распространения билетов на товарищеский матч Россия – Турция, который состоится 5 июня в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".

– Скорее всего, билеты поступят в продажу в понедельник-вторник на следующей неделе, – сказал Карпович. – Постараемся продать их по максимуму и полностью заполнить трибуны. Для этого есть предпосылки – все-таки эта последняя игра для нашей сборной перед ЧМ-2018.

– Поступал ли запрос от турецких коллег на квоту для болельщиков гостей?

– Пока нет. (Иван ТОРОПЦЕВ)