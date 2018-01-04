Комбаров обошел Кокорина в споре за самого красивого игрока сборной России. Видео

Защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров в результате опроса среди женского населения страны признан самым красивым игроком национальной команды, информирует пресс-служба РФС.
Девушкам показывали все фотографии игроков сборной России и предлагали вычеркнуть наименее симпатичных. В итоге в споре за самого красивого Комбаров победил нападающего "Зенита" Александра Кокорина, которого вычеркнули последним.
muck
Два Осла !
18:59
Александр Паваль
ржу не могу!
18:40
lkynmt11088
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров.Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma
18:19
Котовский
П о з д р а в л я ю. ДАУН - красавчик сборной.
17:48
Tribunal Z
Девки наверное просили перед этим приборы сравнить, но им отказали, вот со зла Комбарова и выбрали.
17:33
Tribunal Z
Улыбнуло))) я думал бабам кто то из негров понравился))) но печалька, это всего лишь российский игрок из их команды
17:32
Петя
Неотесанный и с квадратным черепом! Кокорин мог понравиться только таким же как он де.билам!
16:54
crazysun78
теперь остается еще пиписьки померить...
16:34
volgakuban
Кокорин урод вообще нереальный. рожа его бесит
16:30
yspesh4
Не, без Зюбы несчитово. Глушака жаль, надо было в Кащенке опрос проводить.
16:29
sv55
Кокоша-"красавчик" - претендент на звание Квазимодо года)))))
16:03
ЗлобныйЖиртрест
смотря какие фото показывали
16:00
Spartak-Online1
Спартак и тут первый))
15:54
serzheo
Дмитрий А. Ревва. "Я самый красивый, АХАХАХАХА"
15:31
марк де фоссен
Виталик назначил руководить сборной Черчесова видимо по этому же принципу.)
15:27
adamantane'
Аланчика так сразу: "Этот так себе. Вычёркиваем").
15:14
adamantane'
Юлия Забейворота)))
15:13
бомж на кляче от версачи
А где же Бздюба?)))))))))))))))))
15:00
Ю.Ю.
Эх, лишили Глушакова самого ценного трофея))
14:53
ISTORIK1969
Они бы еще в пивнушку зашли бы
14:49
баламошка
Жестокие женщины. Теперь Виталику придётся расстрелять игроков в указанном порядке.
14:49
Андрей Троцкийй
Посмотрим, как эти красивые люди будут героически обыгрывать Аравию и Египет...
14:47