Комбаров обошел Кокорина в споре за самого красивого игрока сборной России. Видео

Защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров в результате опроса среди женского населения страны признан самым красивым игроком национальной команды, информирует пресс-служба РФС.

Девушкам показывали все фотографии игроков сборной России и предлагали вычеркнуть наименее симпатичных. В итоге в споре за самого красивого Комбаров победил нападающего "Зенита" Александра Кокорина, которого вычеркнули последним.