14:32 | Футбол — Сборная России

Комбаров обошел Кокорина в споре за самого красивого игрока сборной России. Видео

Александр КОКОРИН (слева) и Дмитрий КОМБАРОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Александр КОКОРИН (слева) и Дмитрий КОМБАРОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров в результате опроса среди женского населения страны признан самым красивым игроком национальной команды, информирует пресс-служба РФС. 

Девушкам показывали все фотографии игроков сборной России и предлагали вычеркнуть наименее симпатичных. В итоге в споре за самого красивого Комбаров победил нападающего "Зенита" Александра Кокорина, которого вычеркнули последним.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (22)
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muck

Два Осла !

18:59

Александр Паваль

ржу не могу!

18:40

lkynmt11088

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров.Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

18:19

Котовский

П о з д р а в л я ю. ДАУН - красавчик сборной.

17:48

Tribunal Z

Девки наверное просили перед этим приборы сравнить, но им отказали, вот со зла Комбарова и выбрали.

17:33

Tribunal Z

Улыбнуло))) я думал бабам кто то из негров понравился))) но печалька, это всего лишь российский игрок из их команды

17:32

Петя

Неотесанный и с квадратным черепом! Кокорин мог понравиться только таким же как он де.билам!

16:54

crazysun78

теперь остается еще пиписьки померить...

16:34

volgakuban

Кокорин урод вообще нереальный. рожа его бесит

16:30

yspesh4

Не, без Зюбы несчитово. Глушака жаль, надо было в Кащенке опрос проводить.

16:29

sv55

Кокоша-"красавчик" - претендент на звание Квазимодо года)))))

16:03

ЗлобныйЖиртрест

смотря какие фото показывали

16:00

Spartak-Online1

Спартак и тут первый))

15:54

serzheo

Дмитрий А. Ревва. "Я самый красивый, АХАХАХАХА"

15:31

марк де фоссен

Виталик назначил руководить сборной Черчесова видимо по этому же принципу.)

15:27

adamantane'

Аланчика так сразу: "Этот так себе. Вычёркиваем").

15:14

adamantane'

Юлия Забейворота)))

15:13

бомж на кляче от версачи

А где же Бздюба?)))))))))))))))))

15:00

Ю.Ю.

Эх, лишили Глушакова самого ценного трофея))

14:53

ISTORIK1969

Они бы еще в пивнушку зашли бы

14:49

баламошка

Жестокие женщины. Теперь Виталику придётся расстрелять игроков в указанном порядке.

14:49

Андрей Троцкийй

Посмотрим, как эти красивые люди будут героически обыгрывать Аравию и Египет...

14:47