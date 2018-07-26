Колосков - о новом контракте Черчесова: "Зачем заключать долгосрочный договор и потом выглядеть смешным?"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал "СЭ" информацию о заключении нового контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. По нашей информации, соглашение будет действовать по схеме "2+2".

– Это оптимальный и правильный вариант, на мой взгляд.

– Не стоило на четыре года подписать контракт?

– Не стоило. Уже РФС неоднократно с таким контрактом обжигался. Это общепринятая в мировой практике отношение между федерацией и главным тренером. Договор со сроком 2+2 учитывает интересы и тренера и РФС.

– Какие есть опасения?

– РФС не единожды уже выплачивал неустойки, когда их не устраивали результаты тренера. А контракт был заключен долгосрочный. Зачем подставлять себя, тренера и выглядеть смешным. Это европейский, практичный подход к проблеме. (Арман МКРТЧЯН)

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, пенальти – 3:4). Контракт тренера с РФС был рассчитан до 31 июля нынешнего года.