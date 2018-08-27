Колосков назвал Смолова лучшим нападающим России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал невызов голкипера Игоря Акинфеева и форварда Федора Смолова в сборную России. В сентябре россияне проведут матч Лиги наций против Турции (7 сентября, Трабзон) и контрольную встречу с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).
– Только идиот может подумать, что Акинфеев не показал игру достойную сборной, – сказал Колосков. – Он был, есть и, наверное, еще значительное время будет номером один. Это у Черчесова надо спросить – почему он его не вызвал, может, дал отдохнуть.
– А Смолов? Ему тоже дали отдохнуть?
– Этого я тоже не знаю, на эти вопросы никто кроме Черчесова ответить не сможет. То, что Смолова нет – плохо. С моей точки зрения, не приглашать его было неправильно, кого-то просматривать – абсолютно бессмысленно, Федор был и остается нашим лучшим нападающим. (Никита АРМАНД)
Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией. В нем нет Акинфеева и Смолова
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