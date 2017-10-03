Кокорин рассказал, в чем секрет его преображения

Нападающий сборной России Александр Кокорин после тренировки команды подчеркнул, что секрет его преображения связан со многими факторами. Он также добавил, что у него с президентом "Зенита" Сергеем Фурсенко отличные отношения.

Напомним, в текущем сезоне Кокорин провел 12 матчей в чемпионате России, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Он также записал на свой счет семь мячей и один пас в 6 встречах Лиги Европы.

– Все восхищены вашей текущей формой. Вы много забиваете, уже побили личный рекорд результативности за сезон. Когда-нибудь показывали столь классный футбол в карьере?

- Когда прежде играл на своей позиции, было примерно то же самое. Понятно, что тогда было меньше матчей, – сказал Кокорин. – Сейчас "Зенит" выступает еще в еврокубках, плюс команда намного сильнее. Играть в ней – одно удовольствие!

– В чем же все-таки секрет преображения?

– Да все вместе! Повторю, у "Зенита" очень сильная команда, новые футболисты, чуть-чуть другая тактика, я теперь играю на своей позиции. Много факторов. Сюда же можно добавить режим питания и все что угодно.

– Какую роль в вашем прогрессе сыграл Сергей Фурсенко? Геннадий Орлов часто говорит, что его доверие также сыграло роль в ваших текущих результатах.

– Естественно. У меня отличные с ним отношения. Он с самого начала, еще не зная меня, сказал, что доверяет мне и хочет, чтобы я играл в "Зените". О чем еще можно говорить?! Поэтому кроме самых теплых слов про него ничего не могу сказать. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, сборная в понедельник начала сбор на базе в Новогорске в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.