Кокорин отпраздновал возвращение в сборную

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин выразил радость в связи с возвращением в сборную России. Форвард на своей странице в Инстаграме опубликовал свою фотографию в майке национальной команды, на которой он имитирует празднование гола.

Сегодня футболист получил вызов в сборную на товарищеские игры с командами Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября). Последний раз Кокорин играл за национальную команду 15 ноября 2016 года в контрольном матче против команды Румынии.