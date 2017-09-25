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14:26 | Футбол — Сборная России

Кокорин отпраздновал возвращение в сборную

Александр КОКОРИН. Фото Инстаграм
Александр КОКОРИН. Фото Инстаграм

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин выразил радость в связи с возвращением в сборную России. Форвард на своей странице в Инстаграме опубликовал свою фотографию в майке национальной команды, на которой он имитирует празднование гола.

Сегодня футболист получил вызов в сборную на товарищеские игры с командами Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября). Последний раз Кокорин играл за национальную команду 15 ноября 2016 года в контрольном матче против команды Румынии.

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