Кокорин и Полоз – в атаке сборной России на игру с Катаром

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Катара. В нападении команды с первых минут сыграют Александр Кокорин и Дмитрий Полоз. Капитаном сборной России будет Игорь Акинфеев.
Россия: Акинфеев, Васин, Кутепов, Кудряшов, Комбаров, Самедов, Глушаков, Зобнин, Ерохин, Кокорин, Полоз.
результаты опроса
14992 чел.
Долой марионеток-макларенеток
Присутствие Кокорина на поле отбивает желание переживать за команду...
19:06 10 ноября
внеигры
shpasic а почему не выгнали участников Евро-2016 из сборной, ведь миллион человек подписался под этим?))) дА ПОТОМУЧТО НАДО ГНАТЬ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ РФ, А УНАС КАЛРЫ РЕШАЮТ ВСЕ КОГДА ДЕНЬГИ ПИЛЯТ
18:28 10 ноября
Stanislav4ik
Кокорин ох и тип))
17:59 10 ноября
Levbereg
Беспокоюсь за наших ростовчан. Главное без травм.
17:57 10 ноября
shpasic
а почему не выгнали участников Евро-2016 из сборной, ведь миллион человек подписался под этим?)))
17:56 10 ноября
marsey
защита просто супер!..
17:56 10 ноября
Andrewxyz
Покурили бы с Катаром кальянчика на поле по-дружески, да разошлись бы миром)))
17:52 10 ноября