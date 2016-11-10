Кокорин и Полоз – в атаке сборной России на игру с Катаром

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Катара. В нападении команды с первых минут сыграют Александр Кокорин и Дмитрий Полоз. Капитаном сборной России будет Игорь Акинфеев.

Россия: Акинфеев, Васин, Кутепов, Кудряшов, Комбаров, Самедов, Глушаков, Зобнин, Ерохин, Кокорин, Полоз.

Трансляция матча Катар - Россия