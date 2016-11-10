17:45 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Кокорин и Полоз – в атаке сборной России на игру с Катаром

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Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Катара. В нападении команды с первых минут сыграют Александр Кокорин и Дмитрий Полоз. Капитаном сборной России будет Игорь Акинфеев.

Россия: Акинфеев, Васин, Кутепов, Кудряшов, Комбаров, Самедов, Глушаков, Зобнин, Ерохин, Кокорин, Полоз.

Трансляция матча Катар - Россия

результаты опроса
14992 чел.
Как закончится контрольный матч Катар - Россия?
Победой Катара
22.0%
Результативной ничьей
18.5%
Нулевой ничьей
9.9%
Победой России
49.5%

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/257441/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Долой марионеток-макларенеток

Присутствие Кокорина на поле отбивает желание переживать за команду...

19:06 10 ноября

внеигры

shpasic а почему не выгнали участников Евро-2016 из сборной, ведь миллион человек подписался под этим?))) дА ПОТОМУЧТО НАДО ГНАТЬ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ РФ, А УНАС КАЛРЫ РЕШАЮТ ВСЕ КОГДА ДЕНЬГИ ПИЛЯТ

18:28 10 ноября

Stanislav4ik

Кокорин ох и тип))

17:59 10 ноября

Levbereg

Беспокоюсь за наших ростовчан. Главное без травм.

17:57 10 ноября

shpasic

а почему не выгнали участников Евро-2016 из сборной, ведь миллион человек подписался под этим?)))

17:56 10 ноября

marsey

защита просто супер!..

17:56 10 ноября

Andrewxyz

Покурили бы с Катаром кальянчика на поле по-дружески, да разошлись бы миром)))

17:52 10 ноября

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