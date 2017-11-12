Кокорин и Акинфеев занимаются по индивидуальной программе

Сборная России проводит тренировку на базе в Новогорске после товарищеского матча с Аргентиной (0:1). Нападающий Александр Кокорин и вратарь Игорь Акинфеев занимаются по индивидуальной программе.

Форвард вчера провел на поле 82 минуты и был заменен на Алексея Миранчука. Голкипер отыграл весь матч. (Александр МУЙЖНЕК)

Следующим соперником россиян станет Испания. Встреча состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Россия – Аргентина: что происходит в командах после матча. LIVE!