11:13 | Футбол — Сборная России

Кокорин и Акинфеев занимаются по индивидуальной программе


Сборная России проводит тренировку на базе в Новогорске после товарищеского матча с Аргентиной (0:1). Нападающий Александр Кокорин и вратарь Игорь Акинфеев занимаются по индивидуальной программе.

Форвард вчера провел на поле 82 минуты и был заменен на Алексея Миранчука. Голкипер отыграл весь матч. (Александр МУЙЖНЕК)

Следующим соперником россиян станет Испания. Встреча состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Россия – Аргентина: что происходит в командах после матча. LIVE!

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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