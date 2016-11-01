Кокорин, Глушаков и Комбаров вызваны в сборную России

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Спартака" Денис Глушаков и его одноклубник, защитник Дмитрий Комбаров вызваны в сборную России на товарищеские матчи с Катаром и Румынией. Ранее главный тренер Станислав Черчесов еще ни разу их не вызывал в национальную команду после чемпионата Европы-2016.

С Катаром Россия сыграет 10 ноября в Дохе, а с Румынией - 15 ноября в Грозном.