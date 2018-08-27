Кого не вызвал Черчесов на матчи сборной России с Турцией и Чехией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав на сентябрьские матчи. Ближайшими соперниками национальной команды будут Турция (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехия (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону).

Список игроков, не вызванных на первые матчи после ЧМ-2018 (полужирным выделены участники турнира):

вратари:

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия)

Александр Максименко ("Спартак")

защитники:

Владимир Гранат ("Рубин")

Сергей Игнашевич *

Юрий Жирков ("Зенит") **

Дмитрий Комбаров ("Спартак")

полузащитники:

Александр Головин ("Монако") ***

Алан Дзагоев (ЦСКА) ***

Александр Самедов ("Спартак") **

Антон Миранчук ("Локомотив")

Игорь Денисов ("Локомотив")

Денис Глушаков ("Спартак")

Александр Ташаев ("Спартак")

Павел Мамаев ("Краснодар")

нападающие:

Федор Смолов ("Локомотив")

Алексей Миранчук ("Локомотив")

Федор Чалов (ЦСКА)

* - завершил карьеру

** - завершил карьеру в сборной

*** - травмирован

Таким образом, в список неприглашенных на игры с турками и чехами не вошли 11 человек из заявки на ЧМ-2018, среди которых капитан команды Акинфеев и два вице-капитана - Самедов и Смолов.

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией