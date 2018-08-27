Кого не вызвал Черчесов на матчи сборной России с Турцией и Чехией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав на сентябрьские матчи. Ближайшими соперниками национальной команды будут Турция (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехия (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону).
Список игроков, не вызванных на первые матчи после ЧМ-2018 (полужирным выделены участники турнира):
вратари:
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия)
Александр Максименко ("Спартак")
защитники:
Владимир Гранат ("Рубин")
Сергей Игнашевич *
Юрий Жирков ("Зенит") **
Дмитрий Комбаров ("Спартак")
полузащитники:
Александр Головин ("Монако") ***
Алан Дзагоев (ЦСКА) ***
Александр Самедов ("Спартак") **
Антон Миранчук ("Локомотив")
Игорь Денисов ("Локомотив")
Денис Глушаков ("Спартак")
Александр Ташаев ("Спартак")
Павел Мамаев ("Краснодар")
нападающие:
Федор Смолов ("Локомотив")
Алексей Миранчук ("Локомотив")
Федор Чалов (ЦСКА)
* - завершил карьеру
** - завершил карьеру в сборной
*** - травмирован
Таким образом, в список неприглашенных на игры с турками и чехами не вошли 11 человек из заявки на ЧМ-2018, среди которых капитан команды Акинфеев и два вице-капитана - Самедов и Смолов.
Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией