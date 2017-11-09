"Когда я буду играть в "Барселоне", он уже закончит". Футболисты сборной России - о Месси

Игроки сборной России Алан Дзагоев, Денис Глушаков, Федор Смолов, Роман Зобнин и другие в преддверии контрольного матча против Аргентины высказались о том, когда они сыграют в одной команде с лидером южноамериканцев, нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. Ролик с комментариями игроков национальной команды опубликован на сайте Первого канала.

- Я думаю, вряд ли, - сказал Дзагоев. - Никогда, или ему будет нужно перейти в ЦСКА. То, что я перейду в "Барселону" - маловероятно (смеется).

- Не дождетесь, - с улыбкой добавил Глушаков. - Я бы с удовольствием сыграл. Время покажет (с улыбкой).

- Можешь приобрести меня в менеджере в "Барселону", - смеясь сказал Смолов.

- Думаю, что никогда, - предположил Зобнин. - Лионелю Месси 30 лет, мне - 23. Когда я буду играть в "Барселоне", тогда он уже закончит с футболом (смеется).

Напомним, матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.