Когда Дзюба и Дзагоев вернутся в общую группу. Отвечает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после прибытия команды в Нойштифт не стал раскрывать, когда к тренировкам в общей группе приступят нападающий Артем Дзюба и полузащитник Алан Дзагоев. Также специалист не уточнил, когда озвучит фамилии игроков, которые не войдут в окончательный список на чемпионат мира-2018.

– Верно ли, что 21 мая к тренировкам в общей группе приступит Дзюба, а Дзагоев вернется в нее 22-го?

– Пока что нельзя говорить с уверенностью. Мы хотели, чтобы Дзюба уже сегодня был в общей группе. Но было холодно, шел дождик. Поэтому мы решили не рисковать, и Артем остался в зале. Посмотрим, что будет завтра. Нам пообещали, что в Нойштифте включат солнце.

– Год назад вы отцепили лишних игроков сразу после товарищеского матча на сборе в Австрии. Теперь планируете поступить также?

– Неприципиально. Мы должны назвать окончательную заявку 4 июня. Как раз после Австрии и до Турции. Конкретный день и время не столь важен. Главное, чтобы все были здоровы, готовы и доставили мне лишние головные боли. Приятные! Помните, в тот раз мы потеряли двух человек из-за травм. Надеюсь, теперь все будет иначе.

– Состояние Дзагоева не вызывает беспокойства?

– Футбол без этого не бывает. Все мы люди. Потому и вызвали больше игроков, 24 (полевых – Прим. "СЭ"). В итоге два еще играли, два получили травмы – и вот если бы мы не вызвали больше людей, нас бы осталось всего 16.

.– Даже тренироваться толком не смогли бы.

– Любому тренеру легче 20 (полевых – Прим. "СЭ") объявить. Но легких путей мы не ищем. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, национальная команда будет готовиться в Австрии к домашнему чемпионату мира до 31 мая, после чего вернется в Москву.