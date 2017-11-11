Клаудио Тапиа: "Лужники" - знаковый стадион для чемпионата мира-2018"

Президент аргентинской Ассоциации футбола Клаудио Тапиа остался в восторге от стадиона "Лужники". Сегодня столичная арена была открыта после реконструкции контрольным матчем Россия – Аргентина.

– Это прекрасная арена, знаковая для всего турнира – на ней пройдет матч открытия и финал. Мы рады сегодня быть первыми, кто играет тут, – сказал Тапиа. – Ощущения замечательные. Конечно, есть небольшое беспокойство – мы долго ждали этого и до последнего боролись за выход на чемпионат мира, чтобы оказаться здесь. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина