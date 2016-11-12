14:38 | ФУТБОЛ — Сборная России

Кирилл Панченко: "В России летом тоже бывает плюс 30"

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Нападающий сборной России Кирилл Панченко рассказал о подготовке к товарищескому матчу с Румынией, который состоится 15 ноября в Грозном. Он отметил, что на теоретическом занятии тренерский штаб разберет соперника. Напомним, что форвард "Динамо" дебютировал за национальную команду в товарищеской встрече с Катаром (1:2).

– Погода жаркая, но все нормально: и у нас летом бывает плюс 30. Воспринимается все хорошо. Сегодня еще будет теоретическое занятие, и более подробно разберем соперника. Наверное, у тренерского штаба есть какие-то мысли по стартовому составу, но узнаем его непосредственно перед игрой.

Что касается моего выхода с Катаром, то всегда стараюсь выходить максимально собранно и с огромной самоотдачей.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бармалей3000

Россия вообще один большой морозильник, жить здесь нельзя!!! Кто же живет в морозильнике!!!

15:28

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