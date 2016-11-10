22:28 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Кирилл Панченко: "В игре с Румынией постараемся избежать повторения ошибок"

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Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды в московском "Динамо", после поражения в контрольном матче от Катара (1:2) отметил, что команда проведет работу над ошибками и постарается сделать правильные выводы. Встреча в Дохе стала дебютной для форварда в составе сборной России.

– Мне не тяжело, – сказал Панченко после матча в смешанной зоне. – Ощущения от дебюта хорошие. Проведем работу над ошибками. Надеюсь, в следующей игре избежим повторения ошибок.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Andrewxyz

Надеюсь будет разгром от румынов. Не зря стадик в питере так и не достроят, зачем такой чемп самой убогой команде

23:34 10 ноября

MMM_M

0/5 с румынией. они вас сделают как детей. и конечно щас наш архар(горный баран) соберет весь старый состав на румынию. игнаш, братья безголовые и другие пенсионеры на последнюю битву т.к. если румынам проиграет то могут с тренеров то погнать. хотя вряд ли. дебилизм российских властей не излечим, увы

22:48 10 ноября

Flamenco

ты кто такой? давай до свидания!

22:47 10 ноября

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