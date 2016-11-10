Кирилл Панченко: "В игре с Румынией постараемся избежать повторения ошибок"

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды в московском "Динамо", после поражения в контрольном матче от Катара (1:2) отметил, что команда проведет работу над ошибками и постарается сделать правильные выводы. Встреча в Дохе стала дебютной для форварда в составе сборной России.

– Мне не тяжело, – сказал Панченко после матча в смешанной зоне. – Ощущения от дебюта хорошие. Проведем работу над ошибками. Надеюсь, в следующей игре избежим повторения ошибок.