Кирилл Панченко: "В игре с Румынией постараемся избежать повторения ошибок"

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды в московском "Динамо", после поражения в контрольном матче от Катара (1:2) отметил, что команда проведет работу над ошибками и постарается сделать правильные выводы. Встреча в Дохе стала дебютной для форварда в составе сборной России.
– Мне не тяжело, – сказал Панченко после матча в смешанной зоне. – Ощущения от дебюта хорошие. Проведем работу над ошибками. Надеюсь, в следующей игре избежим повторения ошибок.
Andrewxyz
Надеюсь будет разгром от румынов. Не зря стадик в питере так и не достроят, зачем такой чемп самой убогой команде
23:34 10 ноября
MMM_M
0/5 с румынией. они вас сделают как детей. и конечно щас наш архар(горный баран) соберет весь старый состав на румынию. игнаш, братья безголовые и другие пенсионеры на последнюю битву т.к. если румынам проиграет то могут с тренеров то погнать. хотя вряд ли. дебилизм российских властей не излечим, увы
22:48 10 ноября
Flamenco
ты кто такой? давай до свидания!
22:47 10 ноября