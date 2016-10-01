Кирилл Панченко: "Нужно доказать, что тренеры сборной не ошиблись в своем выборе"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко прокомментировал "СЭ" свой вызов в сборную России. 26-летний форвард отметил, что для него это стало приятной неожиданностью.

- Счастлив вызову в сборную России. Узнал только сегодня, эмоции словами не передать. Большое спасибо тренерскому штабу команды, что обратили на меня внимание, - сказал Панченко. - Я буду выкладываться на все 100 процентов на тренировках сборной, постараюсь оправдать доверие. Нужно проявить себя, доказать, что тренеры не ошиблись с выбором.

- Из ФНЛ редко кому удается попасть в сборную. Сами верили, что такое возможно?

- Приятная неожиданность. На протяжении всего сезона я стараюсь, помогаю "Динамо".

- В завтрашнем матче с "Мордовией" наверняка будут мысли поберечь себя?

- Ни в коем случае! Никогда не выходил на поле с такими мыслями, всегда играю с удвоенной энергией, самоотдачей. (Сергей АСТАХОВ)

Панченко, которого "Динамо" арендовало у ЦСКА, – лучший бомбардир ФНЛ (11 голов в 13 матчах). Завтра бело-голубым предстоит гостевая встреча 15-го тура ФНЛ против "Мордовии".