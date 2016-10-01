14:20 | ФУТБОЛ — Сборная России

Кирилл Панченко: "Нужно доказать, что тренеры сборной не ошиблись в своем выборе"

Кирилл ПАНЧЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Кирилл ПАНЧЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко прокомментировал "СЭ" свой вызов в сборную России. 26-летний форвард отметил, что для него это стало приятной неожиданностью.

 
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- Счастлив вызову в сборную России. Узнал только сегодня, эмоции словами не передать. Большое спасибо тренерскому штабу команды, что обратили на меня внимание, - сказал Панченко. - Я буду выкладываться на все 100 процентов на тренировках сборной, постараюсь оправдать доверие. Нужно проявить себя, доказать, что тренеры не ошиблись с выбором.

- Из ФНЛ редко кому удается попасть в сборную. Сами верили, что такое возможно?

- Приятная неожиданность. На протяжении всего сезона я стараюсь, помогаю "Динамо".

- В завтрашнем матче с "Мордовией" наверняка будут мысли поберечь себя?

- Ни в коем случае! Никогда не выходил на поле с такими мыслями, всегда играю с удвоенной энергией, самоотдачей. (Сергей АСТАХОВ)

Панченко, которого "Динамо" арендовало у ЦСКА, – лучший бомбардир ФНЛ (11 голов в 13 матчах). Завтра бело-голубым предстоит гостевая встреча 15-го тура ФНЛ против "Мордовии".

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КОММЕНТАРИИ (13)
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jаhlexx

Вот он уровень. Тренеришка забил болт на Гилерме и строит сборную-2018 из шлака

15:33

Dymanomashina

Нормальный выбор. Щенников только вопрос, но больше, я так понимаю, на эту позицию некого. Коста-Рика - не уровень ФНЛ, а уровень четвертьфинала последнего чемпионата мира, яркая команда. Это для особо одаренных....

15:20

serzheo

Ну вот, уже начали таскать в сборную игроков ФНЛ. А почему? Да в нападении клубов одни леги играют. Надо ужесточить лимит еще больше, 3-4 человека и всё.

15:17

Anaferon

Да, Полоза тоже вызвали

14:59

Пови

А мне игра Панченко нравится, чуть-чуть наглости игровой не хватает и индивидуализма, больше на себя игру надо брать, но это дело наживное!

14:59

Anaferon

Если Коста-Рика - уровень ФНЛ, то наверное оправданный выбор. Зачем того же Полоза доп. нагрузками грузить. У него сейчас график по 2 матча в неделю.

14:58

Plan_A

На какое будущее, совсем сбрендили? Парню 26 лет, уровень его, в лучшем случае, не выше Томи и Крыльев, а в сборню взять больше некого. Вот вам и будущее.

14:57

kim-1965

Назначь в сборную тренера заводской команды - в сборную пару игроков от туда поедет. Не думал, что Черчесов на такую бредятину способен.

14:47

Dennis-Ber

ну вот, уже кое-что на перспективу может сложиться: сначала поднянуть его уровень к Зобнину, потом обоих потдянуть ещё чуть повыше уровнем (время есть), и глядишь появится костяк на будущее в виде "ненатурализованных", чтоб совсем уж стыдно не было.

14:46

shms

У тренеров выбора не было

14:43

shpasic

и доказать, что тренеры ЦСКА ошиблись с арендой :)

14:41

ivanlevdin

Эх...не во время его в аренду сдали. Уж точно больше бы пользы чем Траоре принес бы.

14:40

Kairat Alimovich

Кирилл молодец! трудяга! удачи в сборной!

14:36

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