Кирилл Панченко: "Нужно доказать, что тренеры сборной не ошиблись в своем выборе"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко прокомментировал "СЭ" свой вызов в сборную России. 26-летний форвард отметил, что для него это стало приятной неожиданностью.
- Счастлив вызову в сборную России. Узнал только сегодня, эмоции словами не передать. Большое спасибо тренерскому штабу команды, что обратили на меня внимание, - сказал Панченко. - Я буду выкладываться на все 100 процентов на тренировках сборной, постараюсь оправдать доверие. Нужно проявить себя, доказать, что тренеры не ошиблись с выбором.
- Из ФНЛ редко кому удается попасть в сборную. Сами верили, что такое возможно?
- Приятная неожиданность. На протяжении всего сезона я стараюсь, помогаю "Динамо".
- В завтрашнем матче с "Мордовией" наверняка будут мысли поберечь себя?
- Ни в коем случае! Никогда не выходил на поле с такими мыслями, всегда играю с удвоенной энергией, самоотдачей. (Сергей АСТАХОВ)
Панченко, которого "Динамо" арендовало у ЦСКА, – лучший бомбардир ФНЛ (11 голов в 13 матчах). Завтра бело-голубым предстоит гостевая встреча 15-го тура ФНЛ против "Мордовии".
jаhlexx
Вот он уровень. Тренеришка забил болт на Гилерме и строит сборную-2018 из шлака
15:33
Dymanomashina
Нормальный выбор. Щенников только вопрос, но больше, я так понимаю, на эту позицию некого. Коста-Рика - не уровень ФНЛ, а уровень четвертьфинала последнего чемпионата мира, яркая команда. Это для особо одаренных....
15:20
serzheo
Ну вот, уже начали таскать в сборную игроков ФНЛ. А почему? Да в нападении клубов одни леги играют. Надо ужесточить лимит еще больше, 3-4 человека и всё.
15:17
Anaferon
Да, Полоза тоже вызвали
14:59
Пови
А мне игра Панченко нравится, чуть-чуть наглости игровой не хватает и индивидуализма, больше на себя игру надо брать, но это дело наживное!
14:59
Anaferon
Если Коста-Рика - уровень ФНЛ, то наверное оправданный выбор. Зачем того же Полоза доп. нагрузками грузить. У него сейчас график по 2 матча в неделю.
14:58
Plan_A
На какое будущее, совсем сбрендили? Парню 26 лет, уровень его, в лучшем случае, не выше Томи и Крыльев, а в сборню взять больше некого. Вот вам и будущее.
14:57
kim-1965
Назначь в сборную тренера заводской команды - в сборную пару игроков от туда поедет. Не думал, что Черчесов на такую бредятину способен.
14:47
Dennis-Ber
ну вот, уже кое-что на перспективу может сложиться: сначала поднянуть его уровень к Зобнину, потом обоих потдянуть ещё чуть повыше уровнем (время есть), и глядишь появится костяк на будущее в виде "ненатурализованных", чтоб совсем уж стыдно не было.
14:46
shms
У тренеров выбора не было
14:43
shpasic
и доказать, что тренеры ЦСКА ошиблись с арендой :)
14:41
ivanlevdin
Эх...не во время его в аренду сдали. Уж точно больше бы пользы чем Траоре принес бы.
14:40
Kairat Alimovich
Кирилл молодец! трудяга! удачи в сборной!
14:36