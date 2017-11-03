Кирилл Панченко: "Место в сборной России не гарантировано никому"

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко отметил, что после травмы главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил ему поддержку. Форвард также добавил, что место в национальной команде не гарантировано никому.

– После травмы Станислав Черчесов мне позвонил и выразил поддержку, – цитируют "Известия" Панченко. – Сказал, чтобы я спокойно восстанавливался и набирал форму. Конечно, мне было очень приятно такое внимание. Но понятно, что весной придется заново доказывать свое право на место в национальной команде. Оно и раньше не было гарантировано никому. А сейчас нужно будет еще больше работать, чтобы вернуться. Впрочем, я к этому готов.