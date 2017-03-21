21:31 | ФУТБОЛ — Сборная России

Кирилл Панченко: "Хочу поехать на Кубок конфедераций"

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Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко ставит себе цель попадание в сборную России на Кубок конфедераций 2017 года. Панченко осенью 2016 года впервые был вызван в национальную команду и принял участие в товарищеском матче с Катаром (1:2).

Любой спортсмен ставит какие-то цели, я – не исключение, – цитирует ТАСС Панченко. - Хочу поехать на Кубок конфедераций. Так как сейчас меня не вызвали, то я сконцентрирован на выступлениях за "Динамо". Задача у нас – победить в Футбольной национальной лиге, а там будет видно.

У нас хороший коллектив, все друг за друга переживают. Конечно, сложно выступай в составе сборной, но когда выходишь в национальной майке защищать честь страны, то отдаешься полностью.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4113926

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КОММЕНТАРИИ (1)
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LOKO-L68

Понятно, чтобы поехать на Кубок Конфедераций, надо остаться в ФНЛ.

22:07

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