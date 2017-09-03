Кирилл Панченко: "Для меня матч Россия - "Динамо" не был рядовым"

После товарищеского матча Россия – "Динамо" (3:0) нападающий Кирилл Панченко, сыгравший за национальную команду, отметил, что столичный коллектив хотел переиграть сборную. Форвард подчеркнул, что подошел после матча к фантам бело-голубых по собственной инициативе.

– Какие эмоции от игра против своих одноклубников?

– Конечно, для меня этот матч не был рядовым. Игра выдалась хорошей, праздник футбола состоялся. "Динамо" хотело обыграть сборную.

– Почему решили подойти к трибуне фанатов "Динамо" после матча?

– Сделал это по своей инициативе. Я, в первую очередь, игрок "Динамо", и мы всегда благодарим болельщиков после матчей. Фанаты сегодня были молодцы.

– Не удивились, что болельщиков "Динамо" было слышно лучше всего остального стадиона?

– Это наш домашний стадион, поэтому тут всегда лучше слышно наших фанатов. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия – "Динамо"