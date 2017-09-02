Кирилл Панченко: "Буду праздновать гол в ворота "Динамо"

Нападающий "Динамо" и сборной России Кирилл Панченко сказал, что он выйдет в товарищеском матче против "бело-голубых" с боевым настроем. Он отметил, что будет праздновать голы, если ему удастся отличиться.

- Матч для меня не рядовой, - сказал Панченко на пресс-конференции. – На поле друзей не бывает, поэтому я постараюсь сделать все, чтобы победить в этом матче. Буду ли я праздновать, если удастся отличиться? Да. Это контрольный матч, но все равно хочу забить и помочь сборной победить.

Матч пройдет завтра, 3 сентября. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.