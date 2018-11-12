Кирилл Набабкин: "В сборной готов играть на любой позиции"

Защитник ЦСКА и сборной России Кирилл Набабкин прокомментировал вызов в национальную команду впервые за долгое время. Он также добавил, что ему без разницы играть в четыре защитника или в пять, справа выходить или слева.

– Вчера между ЦСКА и "Зенитом" получился матч энергозатратный, две травмы сборников. Как тур повлиял на настроение в команде?

– Да, обидно из-за этих травм Ахметова и Дзюбы. Лично у меня все хорошо, настроение тоже отличное, потому что мы вчера выиграли. Но это все оставили позади, все мысли теперь о сборной.

– Как встретились игроки ЦСКА и "Зенита"?

– Да как обычно. Приехали, поздоровались, все уже забыли вчерашний матч. Конечно, тут нет ничего личного.

– Черчесов говорил, что рассматривает вас правым защитником, а не левым, как в ЦСКА. Вам как удобнее играть?

– Я очень рад вернуться в сборную. Буду стараться максимально помочь команде. Посмотрим, как все сложится. Мне без разницы играть в четыре защитника или в пять, справа выходить или слева. Главное, приносить пользу команде.

– Вы играли даже опорного в ЦСКА. Может, и в сборной тоже сыграете?

– Да нет, наверное.

– Как воспринимается сборная Германии сейчас? Все-таки после чемпионата мира расклад поменялся.

– Понятно, что расклад поменялся. Но немцы остаются командой высочайшего уровня. Не думаю, что там что-то сильно изменилось. Все равно там играют известные футболисты. Будем стараться. Для нас обе игры важные. Победа нужна в каждой игре. (Александр Рогулев)

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