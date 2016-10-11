02:11 | ФУТБОЛ — Сборная России

Кейлор Навас: "Дзюба и другие российские игроки не затерялись бы в чемпионате Испании"

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Голкипер сборной Коста-Рики и "Реала" Кейлор Навас в интервью "Известиям" выразил уверенность в том, что нападающий сборной России Артем Дзюба и многие его партнеры смогли бы выступать в чемпионате Испании. Напомним, в воскресенье подопечные Станислава Черчесова уступили костариканцам в Краснодаре в товарищеском матче со счетом 3:4. Дзюба отметился дублем.

– Кого бы вы могли выделить в составе нашей команды?

– Сборная России показала достойный уровень игры. Если же выделять кого-то одного, то это 22-й номер (Артем Дзюба. – "Известия") – он забил мне два гола. Хороший нападающий.

– Он смог бы играть в чемпионате Испании?

– Безусловно. Он, да и многие другие российские игроки вполне могли бы выступать в Лиге 1 на достойном уровне. В Испании они бы точно не затерялись.

Опрос

Кто "курил" в сборной России в матче с Коста-Рикой по версии Артема Дзюбы?
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Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/637216

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