Кевин Миральяс: "Я знаю, что Акинфеев всегда прыгает"

Нападающий сборной Бельгии Кевин Миральяс после товарищеского матча против сборной России (3:3) отметил, что знал, как играет голкипер Игорь Акинфеев во время исполнения пенальти. По его словам, команда разочарована результатом встречи.

- Мне повезло с пенальти, но я знаю, что этот вратарь всегда прыгает, - приводит RTBF слова Миральяса. - Я сделал то, о чем меня просили. Но результатом матча я разочарован. Тяжело смириться, что команда упустила победу, ведя в счете в два мяча. Очень обидно. С другой стороны, нужно извлечь из этого урок, потому что через год начнется чемпионат мира.