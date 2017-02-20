Кевин Кураньи: "У сборной России с приходом Черчесова появился хороший тренер"

Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи высказал мнение, что сборная России способна преподнести сюрприз на домашнем чемпионате мира 2018 года. Он также выразил уверенность в том, что Россия сможет провести турнир на высоком уровне.

– Считаю, что у сборной России с приходом Станислава Черчесова появился хороший тренер, – цитирует "Р-Спорт" Кураньи. – Он обладает сильным характером и способен подталкивать команду вперед. Надеюсь, что сборная России сыграет удачно на домашнем чемпионате мира. Возможно, нас всех ждет сюрприз!

Уверен, Россия хорошо проведет этот чемпионат мира! Покажет, как прекрасна эта страна, всем, кто приедет на турнир. И будет очень гостеприимной хозяйкой.