11:07 | ФУТБОЛ — Сборная России

Кевин Кураньи: "Среди болельщиков в любой стране всегда найдутся плохие люди"

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Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи призвал не придавать значения фильму BBC о российских футбольных хулиганах. По его словам, агрессивные фанаты есть во всех странах.

- Думаю, у вас суперболельщики! - цитирует "Р-Спорт" Кураньи. - Многие из них просто живут футболом, отдают все, чтобы поддерживать свои команды. Среди болельщиков в любой стране всегда найдутся плохие люди, которые рушат все вокруг себя, кричат оскорбления в адрес игроков с другим цветом кожи или создают проблемы. Но это – не настоящие футбольные фанаты.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170220/1116562020.html

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