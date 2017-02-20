Кевин Кураньи: "Среди болельщиков в любой стране всегда найдутся плохие люди"

Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи призвал не придавать значения фильму BBC о российских футбольных хулиганах. По его словам, агрессивные фанаты есть во всех странах.

- Думаю, у вас суперболельщики! - цитирует "Р-Спорт" Кураньи. - Многие из них просто живут футболом, отдают все, чтобы поддерживать свои команды. Среди болельщиков в любой стране всегда найдутся плохие люди, которые рушат все вокруг себя, кричат оскорбления в адрес игроков с другим цветом кожи или создают проблемы. Но это – не настоящие футбольные фанаты.