23:58 15 ноября | Футбол — Сборная России

Кевин Кураньи: "Ари заслужил вызов в сборную России"

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Бывший форвард "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи считает, что нападающий "Краснодара" Ари заслужил вызов в сборную России.

- Пока что поговорить с Черчесовым времени не было. Из игроков сборной общаюсь много с Ари, который получил впервые вызов в сборную, - цитируют Кураньи "РИА Новости". - Это мой большой друг, я желаю ему удачи. Он не раз доказывал свой уровень, забивал много, и он заслуживает этого шанса в сборной России.

В эти минуты в Лейпциге проходит товарищеский матч Германия – Россия. Ари вышел в стартовом составе. На 55-й минуте его заменил Антон Заболотный.

Германия - Россия

 

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https://rsport.ria.ru/football/20181115/1146028530.html

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