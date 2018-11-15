Кевин Кураньи: "Ари заслужил вызов в сборную России"

Бывший форвард "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи считает, что нападающий "Краснодара" Ари заслужил вызов в сборную России.

- Пока что поговорить с Черчесовым времени не было. Из игроков сборной общаюсь много с Ари, который получил впервые вызов в сборную, - цитируют Кураньи "РИА Новости". - Это мой большой друг, я желаю ему удачи. Он не раз доказывал свой уровень, забивал много, и он заслуживает этого шанса в сборной России.

В эти минуты в Лейпциге проходит товарищеский матч Германия – Россия. Ари вышел в стартовом составе. На 55-й минуте его заменил Антон Заболотный.