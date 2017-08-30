Кержаков и рэпер Pharaoh: встреча спустя 11 лет

Бывший игрок сборной России, координатор юношеских команд "Зенита" Александр Кержаков опубликовал в Инстаграме совместное фото с рэпером Глебом Голубиным (Pharaoh).

Если верить фотоколлажу, это уже не первая встреча футболиста с поклонником - 11 лет назад Голубин выводил Кержакова на матч национальной команды. Какой это был матч, Кержаков не уточнил. Из домашних игр национальной команды 2006 года он и попавший на снимок Игорь Акинфеев выходили в стартовом составе против Бразилии (0:1), Латвии (1:0) и Эстонии (2:0).